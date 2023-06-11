В «Краснодаре» высказались по поводу ухода из клуба Сперцяна

Максим Бузникин, глава селекционной службы футбольного клуба «Краснодар» порассуждал об уходе из команды молодого полузащитника и лидера атаки Эдуарда Сперцяна. По последней информации, официально на армянина претендует амстердамский «Аякс».

«Да, такая вероятность исходя из слухов есть, а существует она всегда. На него есть спрос в Европе, есть предложения. Однако как всё сложится на самом деле – пока никто знать не может», - рассказал Бузникин в телеканалу «Матч ТВ».

Напомним, что сегодня вечером «Краснодар» со Сперцяном в составе не смог одержать победу в Кубке России, уступив в Суперфинале ЦСКА (5:6 по серии пенальти).