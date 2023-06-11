«Ахмат» успешно завершил сезон 2022/2023, финишировав на пятой позиции в Российской премьер-лиге. Как следствие, грозненцы продлили контракт с главным тренером команды Сергеем Ташуевым. Об этом рассказал Ахмед Айдамиров, который занимает должность генерального директора «Ахмата».

«Подписали контракт с Ташуевым на три года», - сказал Айдамиров, чьи слова приводятся на страницах сайта «Матч ТВ».

Сергей Ташуев принял «Ахмат» в сентябре прошлого года. В 26 матчах под руководством этого тренера команда добилась 14 побед при трёх ничьих и девяти поражениях.

Следующий чемпионат России стартует 23 июля.