​«Зенит» и ЦСКА сыграют в Суперкубке России

В воскресенье вечером ЦСКА стал обладателем кубка России. В суперфинале в «Лужниках» команда Владимира Федотова обыграла «Краснодар» в серии пенальти после ничьей 1:1 (в основное время забили Фёдор Чалов и Джон Кордоба).

Теперь стала известна пара команд на матч за Суперкубок России. За этот трофей сразятся «Зенит» и ЦСКА.

Матч за Суперкубок России пройдёт в Казани в субботу, 15 июля. Чтобы попасть на эту игру, карта болельщика не потребуется, о чём было объявлено несколько дней назад.

Добавим, что в прошлом году в матче за Суперкубок России «Зенит» разгромил «Спартак» со счётом 4:0.