«Краснодар» снова не смог завоевать первый трофей в клубной истории

«Краснодар» в воскресенье вечером в серии пенальти не смог переиграть столичный ЦСКА – 5:6. Основное время матча Суперфинала Кубка России, напомним, завершилось равенством – 1:1.

Таким образом, на 16-й год с момента основания «Краснодар» всё ещё не может завоевать первый трофей в клубной истории. До этого наивысшим достижением клуба в Кубке России был финал в розыгрыше трофея в сезоне-2013/14, тогда южане уступили своим географическим соседям - «Ростову». Что касается чемпионата России, то в нём «Краснодар» дважды завоёвывал бронзовые медали – в сезоне-2018/19 и в сезоне-2019/20.

О том, как проходил главный матч Кубка России, читайте в нашем обзоре.