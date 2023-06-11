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«Спартак» не планирует подписывать Бонгонду эксклюзив

11 Июня 2023 • 18:37 Комментировать

Московский «Спартак» не заинтересован в подписании игрока полузащиты испанского «Кадиса» Тео Бонгонды. Об этом стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».

По информации нашего источника, полузащитник действительно находился в сфере интересов «красно-белых». Однако позже было принято решение не вести переговоров с испанским клубом и самим игроком.

Напомним, в воскресенье утром испанское издание El Desmarque сообщило об интересе «Спартака» к 27-летнему футболисту.

В прошедшем сезоне, кстати, у бельгийца набралось четыре забитых гола и три ассиста в рамках Ла Лиги. А его контракт с «Кадисом» действует ещё три года – до лета 2026 года.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Кадис Тео Бонгонда
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