Московский «Спартак» не заинтересован в подписании игрока полузащиты испанского «Кадиса» Тео Бонгонды. Об этом стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».

По информации нашего источника, полузащитник действительно находился в сфере интересов «красно-белых». Однако позже было принято решение не вести переговоров с испанским клубом и самим игроком.

Напомним, в воскресенье утром испанское издание El Desmarque сообщило об интересе «Спартака» к 27-летнему футболисту.

В прошедшем сезоне, кстати, у бельгийца набралось четыре забитых гола и три ассиста в рамках Ла Лиги. А его контракт с «Кадисом» действует ещё три года – до лета 2026 года.