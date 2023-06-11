​Ринат Билялетдинов отметил значимость Дзюбы для атаки «Локомотива»

Ринат Билялетдинов, который тренирует молодёжный состав «Химок», высказался насчёт роли Артёма Дзюбы в «Локомотиве».

Напомним, что Дзюба играет за «Локомотив» с февраля. В 11 матчах чемпионата России за «железнодорожников» 34-летний нападающий записал на свой счёт восемь голов.

«Если бы не Дзюба, то Глушенкова и Пиняева не так было бы заметно. Хороший партнёр в атакующих действиях позволяет реализовать твою мысль, и ты сразу становишься заметным. Твои действия тускнеют, если партнёр этого не замечает. Дзюба - ключевой игрок завершающей стадии», - сказал Билялетдинов, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Ринат Билялетдинов также отметил, что без Артёма Дзюбы даже Антон Миранчук выглядел бы тускло.

«Локомотив» в чемпионате России сезона 2022/2023 финишировал на восьмой позиции. Команда хорошо смотрелась весной, но провалила первую часть сезона.