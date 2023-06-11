​Россия опустилась на 18 место в таблице коэффициентов УЕФА

На страницах официального сайта УЕФА была опубликована таблица коэффициентов стран по итогам сезона 2022/2023.

Россия по итогам футбольного года опустилась с 10-го места на 18-е. За прошедший сезон Россия получила в таблицу 4,333 балла. Показатель пошёл в таблицу автоматически как худший за последние пять лет. Как известно, российские клубы к турнирам УЕФА в сезоне 2022/2023 не были допущены из-за санкций.

Первое место в таблице коэффициентов УЕФА занимает Англия. Дальше идут Испания, Германия, Италия и Франция. В топ-10 также входят Нидерланды, Португалия, Шотландия и Австрия.