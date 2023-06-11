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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Россия опустилась на 18 место в таблице коэффициентов УЕФА

11 Июня 2023 • 16:15 Комментировать (2)

На страницах официального сайта УЕФА была опубликована таблица коэффициентов стран по итогам сезона 2022/2023.

Россия по итогам футбольного года опустилась с 10-го места на 18-е. За прошедший сезон Россия получила в таблицу 4,333 балла. Показатель пошёл в таблицу автоматически как худший за последние пять лет. Как известно, российские клубы к турнирам УЕФА в сезоне 2022/2023 не были допущены из-за санкций.

Первое место в таблице коэффициентов УЕФА занимает Англия. Дальше идут Испания, Германия, Италия и Франция. В топ-10 также входят Нидерланды, Португалия, Шотландия и Австрия.

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Евро-Футбол.Ру,
УЕФА Россия таблица коэффициентов УЕФА РПЛ
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Комментарии (2)
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Папаня
11 Июня 2023 в 17:24
Какой смысл вообще об этом писать? Это как если бы Сережу выгнали из какой-то группы вконтакте за нехорошие комментарии, а он бы заходил туда и подглядывал, сколько минусов ему продолжают ставить. Не будьте как Сережа.
ингерман
11 Июня 2023 в 16:43
ай ета ышо не придел.. ышо не минусавали 1 кэф перед началом следущева сизона.. хе-хе..
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