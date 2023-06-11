​ФИФА обязала «Вест Хэм» рассчитаться с ЦСКА по Влашичу

ФИФА рассмотрела спор между «Вест Хэмом» и ЦСКА по трансферу хорватского полузащитника Николы Влашича. Лондонский клуб не смог доказать форс-мажорных обстоятельств с переводом средств, поэтому ФИФА обязала «молотобойцев» выплатить московскому клубу не только долг, но и 5% за просрочку. Об этом информирует телеграм-канал «Кони на стадионе» со ссылкой на решение ФИФА.

По итогу «Вест Хэм» должен выплатить ЦСКА 17 миллионов евро плюс 427 тысяч за просрочку.

Стоит сказать, первый из трёх траншей по трансферу Влашича «Вест Хэм» в своё время ЦСКА выплатил.