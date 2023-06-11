«Спартак» нашёл усиление в чемпионате Испании

«Спартак» может усилиться футболистом, выступающим в чемпионате Испании. Речь идет о полузащитнике Тео Бонгонде, правами на которого владеет «Кадис».

Как сообщает El Desmarque, «красно-белые» пока не делали предложения по трансферу футболиста. Москвичи хотят понять, какую сумму планирует выручить с продажи хавбека испанская сторона. В прошлом году «Кадис» приобрел игрока о «Генка» за четыре миллиона евро.

В минувшем розыгрыше чемпионата Испании Бонгонда провел 31 поединок, отметившись четырьмя забитыми мячами и тремя голевыми передачами. Контракт Тео с «Кадисом» рассчитан до середины 2026 года.