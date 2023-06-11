Агент рассказал о состоянии нападающего «Спартака» Бальде

Футбольный агент Федерико Пасторелло, который представляет интересы нападающего «Спартака» Кейта Бальде, рассказал о состоянии здоровья своего клиента.

«Бальде чувствует себя прекрасно! Он будет готов на сто процентов к первым сборам команды», - передает слова агента издание «Спорт-Экспресс».

28-летний нападающий травмировался в матче 30-го тура Российской премьер-лиги против самарских «Крыльев Советов». Бальде покинул поле на 77-й минуте.

В минувшем сезоне форвард принял участие в 16 поединках за «народную команду», в которых отметился четырьмя забитыми мячами и одной результативной передачей.