Игрок «Ростова» Байрамян выбыл на две недели из-за травмы

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян выбыл на две недели из-за травмы. Об этом рассказали в пресс-службе сборной Армении.

«Предварительно Байрамян будет восстанавливаться две недели после травмы», — цитирует пресс-службу «Спорт-Экспресс».

В минувшем сезоне 31-летний Байрамян провёл за «Ростов» 31 матч, забил два гола и отдал три результативные передачи. В составе же своей национальной команды полузащитник успел отметиться двумя мячами, проведя в общей сложности 22 встречи.

Напомним, что 16 июня сборная Армении сыграет с Уэльсом в рамках квалификационного этапа к чемпионату Европы 2024 года. Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.