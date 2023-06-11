Бубнов назвал двух лучших атакующих футболистов в РПЛ

Бывший защитник московского «Спартака», а ныне футбольный эксперт Александр Бубнов назвал лучших атакующих футболистов, выступающих в Российской премьер-лиге.

«Без вариантов. Это ведущие игроки «Спартака» и «Зенита», бомбардиры. Малком и Промес способны сыграть и на острие, и на фланге, и в качестве ложной девятки. Называю таких форвардов блуждающими», - передает слова Александра издание Sportbox.

В минувшем сезоне чемпионата России Малком принял участие в 27 матчах, забил 23 гола и сделал семь ассистов. На счету Промеса 20 забитых мячей и семь результативных передач в 27 играх.