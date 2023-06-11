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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Как «Факел» и «Пари НН»: сколько раз клубы РПЛ спасались от вылета в стыковых матчах

11 Июня 2023 • 00:54 Комментировать

«Факел» и «Пари НН» благополучно сохранили свои места в Российской премьер-лиге, обыграв по итогам переходных матчей «Енисей» и «Родину» соответственно. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» вспоминает стыки минувших лет и делает некоторые обобщения.

История стыковых матчей началась в российском футболе в переходном сезоне-2011/2012, когда профессиональные лиги страны переводились на систему «осень-весна». В конце сезонов 2019/2020 годов и 2020/2021 годов стыки не проводились, они были отменены по ряду причин. Давайте сначала взглянем на сводную таблицу всех переходных матчей, а потом будем искать закономерности и делать выводы.

СезонКоманда РПЛКоманда Первой лигиРезультаты матчей
2011/2012РостовШинник3:0, 1:0
Волга НННижний Новгород2:1, 0:0
2012/2013Крылья СоветовСпартак Нч2:0, 5:2
РостовСКА-Энергия2:0, 1:0
2013/2014ТомьУфа1:5, 3:1
Крылья СоветовТорпедо М0:2, 0:0
2014/2015УралТомь1:0, 0:0
РостовТосно1:0, 4:1
2015/2016АнжиВолгарь1:0, 2:0
КубаньТомь1:0, 0:2
2016/2017ОренбургСКА-Хабаровск0:0, 0:0 (пен. 3:5)
АрсеналЕнисей1:2, 1:0
2017/2018АнжиЕнисей0:3, 4:3
АмкарТамбов2:0, 1:0
2018/2019УфаТомь2:0, 0:1
Крылья СоветовНижний Новгород3:1, 0:1
2021/2022ХимкиСКА-Хабаровск0:1, 3:0
УфаОренбург2:2, 1:2
2022/2023ФакелЕнисей1:0, 2:0
Пари ННРодина3:0, 0:2
ИТОГ146 

Как видим, в большинстве случаев успех сопутствует командам Премьер-лиги. Из 20 стыковых пар они выходили победителями в 14 случаях (70%), тогда как команды Первой лиги – в 6 случаях (30%). Можно констатировать, что действительно есть разница в классе между первой и второй по силе лигами российского футбола. В принципе, это и так должно быть понятно, но вот наглядное подтверждение.

Первая лига смогла добиться успеха в стыках только с пятой попытки. В первых двух сезонах, когда применялось нововведение переходных матчей, команды Премьер-лиги в целом выиграли вообще 7 из 8 таких встреч, а в оставшейся была зафиксирована ничья. Клубы из элитного дивизиона обоюдно имели успех в стыках в 5 сезонах из 10. Обратная ситуация происходила только однажды.

Интересная ситуация имела место быть после стыков 2018 года. Тогда по спортивному принципу «Амкар» остался в РПЛ, а «Анжи» вылетел. Однако на деле получилось наоборот. Пермский клуб дальше прекратил своё существование по финансовым причинам, и высвободившееся место в Премьер-лиге досталось как раз махачкалинской команде.

«Енисей» в уходящем сезоне участвовал в стыках третий раз в истории. Столько же играли в переходных матчах «Ростов», «Крылья Советов», «Уфа» и «СКА-Энергия»/«СКА-Хабаровск». Но это не максимальный показатель, поскольку четыре захода на стыковые матчи было у «Томи». В 20 переходных парах лишь один раз команды выясняли отношения в серии пенальти: так «СКА-Хабаровск» одолел «Оренбург» в 2017 году.

Радует, что два подряд сезона с несыгранными стыками – 2019/2020 и 2020/2021 – не стали «заразительными» для следующих, и институт переходных матчей вернулся в структуру российского футбола. Только вот в отрицательную сторону для интриги действуют в целом неудачные выступления в стыковых матчах клубов Первой лиги. Но посмотрим, как сложатся в этом плане дела в следующем сезоне.

Кирилл Иванцов

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Евро-Футбол.Ру,
Факел Чемпионат России Енисей Переходные матчи Стыковые матчи РПЛ Родина Москва Пари НН Первая лига
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