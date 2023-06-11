Как «Факел» и «Пари НН»: сколько раз клубы РПЛ спасались от вылета в стыковых матчах

«Факел» и «Пари НН» благополучно сохранили свои места в Российской премьер-лиге, обыграв по итогам переходных матчей «Енисей» и «Родину» соответственно. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» вспоминает стыки минувших лет и делает некоторые обобщения.
История стыковых матчей началась в российском футболе в переходном сезоне-2011/2012, когда профессиональные лиги страны переводились на систему «осень-весна». В конце сезонов 2019/2020 годов и 2020/2021 годов стыки не проводились, они были отменены по ряду причин. Давайте сначала взглянем на сводную таблицу всех переходных матчей, а потом будем искать закономерности и делать выводы.
|Сезон
|Команда РПЛ
|Команда Первой лиги
|Результаты матчей
|2011/2012
|Ростов
|Шинник
|3:0, 1:0
|Волга НН
|Нижний Новгород
|2:1, 0:0
|2012/2013
|Крылья Советов
|Спартак Нч
|2:0, 5:2
|Ростов
|СКА-Энергия
|2:0, 1:0
|2013/2014
|Томь
|Уфа
|1:5, 3:1
|Крылья Советов
|Торпедо М
|0:2, 0:0
|2014/2015
|Урал
|Томь
|1:0, 0:0
|Ростов
|Тосно
|1:0, 4:1
|2015/2016
|Анжи
|Волгарь
|1:0, 2:0
|Кубань
|Томь
|1:0, 0:2
|2016/2017
|Оренбург
|СКА-Хабаровск
|0:0, 0:0 (пен. 3:5)
|Арсенал
|Енисей
|1:2, 1:0
|2017/2018
|Анжи
|Енисей
|0:3, 4:3
|Амкар
|Тамбов
|2:0, 1:0
|2018/2019
|Уфа
|Томь
|2:0, 0:1
|Крылья Советов
|Нижний Новгород
|3:1, 0:1
|2021/2022
|Химки
|СКА-Хабаровск
|0:1, 3:0
|Уфа
|Оренбург
|2:2, 1:2
|2022/2023
|Факел
|Енисей
|1:0, 2:0
|Пари НН
|Родина
|3:0, 0:2
|ИТОГ
|14
|6
Как видим, в большинстве случаев успех сопутствует командам Премьер-лиги. Из 20 стыковых пар они выходили победителями в 14 случаях (70%), тогда как команды Первой лиги – в 6 случаях (30%). Можно констатировать, что действительно есть разница в классе между первой и второй по силе лигами российского футбола. В принципе, это и так должно быть понятно, но вот наглядное подтверждение.
Первая лига смогла добиться успеха в стыках только с пятой попытки. В первых двух сезонах, когда применялось нововведение переходных матчей, команды Премьер-лиги в целом выиграли вообще 7 из 8 таких встреч, а в оставшейся была зафиксирована ничья. Клубы из элитного дивизиона обоюдно имели успех в стыках в 5 сезонах из 10. Обратная ситуация происходила только однажды.
Интересная ситуация имела место быть после стыков 2018 года. Тогда по спортивному принципу «Амкар» остался в РПЛ, а «Анжи» вылетел. Однако на деле получилось наоборот. Пермский клуб дальше прекратил своё существование по финансовым причинам, и высвободившееся место в Премьер-лиге досталось как раз махачкалинской команде.
«Енисей» в уходящем сезоне участвовал в стыках третий раз в истории. Столько же играли в переходных матчах «Ростов», «Крылья Советов», «Уфа» и «СКА-Энергия»/«СКА-Хабаровск». Но это не максимальный показатель, поскольку четыре захода на стыковые матчи было у «Томи». В 20 переходных парах лишь один раз команды выясняли отношения в серии пенальти: так «СКА-Хабаровск» одолел «Оренбург» в 2017 году.
Радует, что два подряд сезона с несыгранными стыками – 2019/2020 и 2020/2021 – не стали «заразительными» для следующих, и институт переходных матчей вернулся в структуру российского футбола. Только вот в отрицательную сторону для интриги действуют в целом неудачные выступления в стыковых матчах клубов Первой лиги. Но посмотрим, как сложатся в этом плане дела в следующем сезоне.
Кирилл Иванцов
Бан пользователя