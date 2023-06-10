​Дзюба посмеялся над Семаком в беседе со Слуцким

Нападающий «Локомотива» Артём Дзюба вместе с Леонидом Слуцким комментируют финал Лиги чемпионов в одном из фуд-кортов. Футболист и тренер выдали диалог, в ходе которого Дзюба посмеялся над Сергеем Семаком, под руководством которого он играл в «Зените».

- Я со всеми специалистами был в хороших отношениях. Попадались тренеришки, конечно, вроде вас, - сказал Дзюба со смехом.

- В перерыве сделаем звонок Семаку, - ответил Слуцкий.

- Кто это? – сказал дальше Дзюба, сообщает на своих страницах «Спорт-Экспресс».

Стоит напомнить, что после весеннего матча чемпионата России между «Локомотивом» и «Зенитом» Артём Дзюба отказался жать руку Сергею Семаку.