Радимов рассказал, почему «Енисей» и «Родина» не смогли пробиться в РПЛ

Бывший игрок питерского «Зенита», футбольный тренер Владислав Радимов рассказал, почему у «Енисея» и «Родины» из Первой лиги в этом году не получилось попасть в РПЛ.

«Москвичам не хватило опыта в первом матче, а во втором они не были готовы на подвиг. Ключевым в противостоянии «Енисея» и «Факела» стало удаление красноярца Ланина (в первом матче)», - поделился Радимов с «Матч ТВ».

Напомним, в субботу вечером «Родина» победила на выезде «Пари НН» (2:0), однако этого не хватило для того, чтобы сравнять общий счёт матча. А «Факел» уверенно обыграл в родных стенах «Енисей» - 2:0.

Ранее о причинах неудач «Родины» порассуждал бывший партнёр Радимова по сборной России Игорь Семшов.