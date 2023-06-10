Артуро Хименес, агент нападающего мексиканского «Леона» Виктора Давилы, рассказал об интересе к своему клиенту со стороны клубов Российской премьер-лиги.

«Возможно, клубы РПЛ интересуются Виктором, но к нам из России никто не обращался», - заявил агент футболиста в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру». Ранее сообщалось, что два клуба из России проявляют интерес к Давиле.

В нынешнем сезоне Виктор провёл в футболке «Леона», за который форвард выступает с 2021 года, 39 матчей в рамках всех турниров и забил 13 голов при четырёх ассистах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока чилийской национальной команды в четыре с половиной миллиона евро.