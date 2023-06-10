Булыкин: «Не вижу ничего плохого, если сыграем с Катаром»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин оценил возможный матч россиян против участника чемпионата мира 2022 года и его команды-хозяйки – сборной Катара. Слухи об этой игре появились в минувшую пятницу.

«Играть нужно с теми, с кем получится, будь то хорошие или средние сборные. Плохого ничего не вижу, если сыграем со сборной Катара. Пока не знаю, с кем мы ещё можем сыграть, если это не команды из Латинской Америки», - цитирует Булыкина «Газета.Ру».

Напомним, что в середине июня российская сборная могла сыграть третий матч в 2023 календарном году, однако много обсуждаемая встреча со сборной Камеруна так и не состоялась.

Ранее похожую точку зрения высказал Валерий Масалитин.