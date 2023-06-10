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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Определены все участники чемпионата России на сезон 2023/2024

10 Июня 2023 • 19:28 Комментировать

Стыковые матчи за два последних билета в Премьер-лигу завершились. Таким образом, все 16 участников чемпионата России на сезон 2023/2024 были определены.

В следующем чемпионате России выступят: «Зенит», ЦСКА, «Спартак», «Ростов», «Ахмат», «Краснодар», «Оренбург», «Локомотив», «Динамо», «Сочи», «Урал», «Крылья Советов», «Пари НН», «Факел», «Рубин», «Балтика».

Старт следующего сезона Премьер-лиги намечен на 23 июля. Этот день выбран как базовый день матчей первого тура.

Чемпионом России является питерский «Зенит». «Сине-бело-голубые» завоёвывали титул в каждом из пяти последних сезонов.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Спартак Москва ЦСКА Москва Зенит Крылья Советов Ростов Рубин Факел Краснодар Балтика Урал Динамо Москва Оренбург Сочи РПЛ Ахмат Пари НН
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