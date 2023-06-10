Масалитин: «Сборной России сейчас нет разницы, против кого играть»

Экс-футболист московского ЦСКА Валерий Масалитин полагает, что сборной России сейчас не до выбора соперника – играть надо с теми, с кем придётся.

«Какая нам сейчас разница против кого играть? Против сборной Катара или против кого-то еще, без разницы», - заявил эксперт «Газете.Ру», добавив, что самое главное сейчас, чтобы сборная страны собиралась.

Напомним, что новость о возможном матче сборной России против сборной Катара появилась в пятницу, 9 июня. Пока что федерации футбола каждой из стран обсуждают возможную дату матча.

Пока в 2023 году россияне провели всего два матча, оба – против ближневосточных соперников в лице сборной Ирана (1:1) и сборной Ирака (2:0).