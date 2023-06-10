​Канчельскис дал совет Сперцяну

В прессе пишут о том, что «Аякс» всерьёз интересуется атакующим полузащитником «Краснодара» Эдуардом Сперцяном. Известный в прошлом российский футболист Андрей Канчельскис дал 23-летнему футболисту совет.

«Конечно, ему надо попробовать себя в Европе. Если интерес «Аякса» – правда, то надо бежать туда. Вы же видите, какая у нас сейчас ситуация. Всё-таки «Краснодар» – это «Краснодар», а «Аякс» – это «Аякс», - сказал Канчельскис, чьи слова приводит «РИА Новости».

Отметим, что Сперцян является воспитанником академии «Краснодара». Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают футболиста в 9 миллионов евро.

В сезоне 2022/2023 Эдуард Сперцян провёл 40 матчей, в которых забил 14 голов.