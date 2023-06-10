Защитник «Сочи» Тимофей Маргасов, недавно заключивший с клубом новый контракт, до продления соглашения мог сменить команду. Об этом сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» сообщил источник, близкий к игроку.

«Стороны не назвали сроки нового договора из соображений конфиденциальности. При этом во многом продление соглашение было обусловлено тем, что к Тимофею проявляли интересы другие клубы РПЛ», — заявил источник, знакомый с ситуацией.

Напомним, в прошлом сезоне Тимофей провёл за сочинцев 26 матчей. В них он отметился одной голевой передачей и получил две жёлтые карточки. Ранее футболист выступал за «Тосно», «Локомотив» и другие клубы.