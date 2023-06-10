Гунько не планирует покидать Армению

Бывший тренер системы московского «Спартака», а ныне наставник армянского футбольного клуба «Урарту» Дмитрий Гунько заявил, что не получал предложений из России и намерен продолжить тренерскую карьеру на прежнем месте.

«Пока все мои мысли об «Урарту», а из России никаких предложений не было», - цитирует Гунько «РБ Спорт».

Напомним, что Гунько в завершившемся сезоне взял «золотой дубль» с «Урарту» - стал обладателем Кубка Армении, а после и чемпионом страны.

Ереванскую команду Гунько возглавляет с прошлого года. Что касается тренерской деятельности в Армении, то в этой стране специалист работает с 2020 года. До назначения в «Урарту» он возглавлял «Ноа» и клуб «Арарат-Армения».