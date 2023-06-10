Артур Нигматуллин: У «Пари НН» было много изменений в этом году, которые повлияли на результат

Голкипер «Пари НН» Артур Нигматуллин ответил на вопрос, что необходимо сделать команде для успешного выступления в новом сезоне РПЛ.

«Надо определиться и идти к поставленной цели. У нас было много изменений в этом году, как‑то, видимо, повлияло. С себя никто ответственность не снимает, но команда строилась заново», — цитирует Нигматуллина «Матч ТВ».

В завершившемся сезоне Нигматуллин провел 26 матчей во всех турнирах, пропустил 39 мячей и 7 раз смог оставить свои ворота в неприкосновенности.

По итогам сезона-2022/23 «Пари НН» занял 13-е место в чемпионате России и попал в зону стыковых матчей. В двухраундовом противостоянии нижегородцы одолели «Родину» и остались в элитном дивизионе.