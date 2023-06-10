Галактионов: Сильянов усилит «Локомотив»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов поделился комментарием о будущем защитника Александра Сильянова, который провёл минувший сезоне в аренде в «Ростове».

«Мы очень рады, что Сильянов вернется в «Локомотив». Это тот игрок, который нас действительно усилит и даст конкуренцию в оборонительной линии», — цитирует Галактионова официальный сайт «Локомотива».

Специалист выделил очень важное качество Сильянова — игрок может закрыть сразу несколько позиций.

В прошедшем сезоне 22-летний футболист появился на поле в 37 матчах с учетом всех турниров, забил два гола и отдал один ассист.