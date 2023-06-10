Сергей Петров: При Ивиче у «Краснодара» стало больше дисциплины

Защитник «Краснодара» Сергей Петров ответил на вопрос, в чём кубанский клуб прибавил с приходом Владимира Ивича на пост главного тренера команды.

«У нас больше дисциплины стало. И в плане тренерских задач и на поле. Все стали добегать. Кто этого не сделает, церемониться не станут», — заявил Петров «Матч ТВ».

В сезоне-2022/23 футболист принял участие в 28 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился одним забитым мячом и записал на свой счет одну результативную передачу.

11 июня «Краснодар» встретится с ЦСКА в рамках Суперфинала Кубка России. Начало игры запланировано на 17:00 по мск.