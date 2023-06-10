Галактионов сообщил, где «Локомотив» проведёт предсезонные сборы

Наставник «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о предстоящих учебно-тренировочных сборах команды.

«19 июня команда начинает сбор. Все сборы пройдут на нашей базе в Баковке. Запланированы товарищеские и контрольные матчи», — приводит слова Галактионова официальный сайт «Локомотива».

Напомним, по итогам минувшего сезона «железнодорожники» финишировали на восьмой позиции в турнирной таблице чемпионата России.

Матч за Суперкубок России состоится 15 июля, в котором «Зенит» сыграет с обладателем Кубка страны («Краснодар»/ЦСКА). Начало нового розыгрыша РПЛ запланировано на 23 июля.