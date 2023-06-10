В «Реал Сосьедаде» прокомментировали слухи об интересе к Тикнизяну

Защитник московского «Локомотива» может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно. Ранее сообщалось, что «Реал Сосьедад» заинтересован в армянском футболисте.

«Интерес «Реал Сосьедада» к Тикнизяну? Нам об этом ничего неизвестно», — приводит слова пресс-службы испанского клуба издание «Чемпионат».

В прошедшем сезоне 24-летний Тикнизян появился на поле в 37 матчах во всех турнирах, забил пять мячей и записал в свой актив пять ассистов. Трудовое соглашение футболиста с «Локомотивом» рассчитано до 2026 года. Трансферная стоимость защитника составляет 2 миллиона евро.