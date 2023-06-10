​Сперцян отреагировал на информацию об интересе «Аякса»

Поговаривают, что «Аякс» всерьёз нацелился на атакующего полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна. В преддверии суперфинала Кубка России против ЦСКА футболист получил вопрос на этот счёт.

«Для меня завтра самый важный матч в карьере. «Аякс»? Не буду комментировать», - сказал Сперцян, чьи слова на своих страницах приводит «Чемпионат».

Напомним, что «Аякс» плохо выступил в сезоне 2022/2023. Команда заняла только третье место в чемпионате Нидерландов и осталась без билета в Лигу чемпионов. В следующем сезоне амстердамцы представят страну в Лиге Европы.

Добавим, что Эдуард Сперцян является воспитанником академии «Краснодара».