Клубы из Европы собирали данные по игроку «Спартака» Денисову

Агент Олег Шигаев, представляющий интересы защитника московского «Спартака» Даниила Денисова, поделился комментарием о будущем футболиста.

«Был сбор информации со стороны европейских команд. Потому что он один из лучших на своей позиции в чемпионате. Естественно, следят за ним, что‑то спрашивают», — приводит слова Шигаева «Матч ТВ».

В минувшем сезоне 20-летний игрок принял участие в 41 матче с учетом всех турниров, в которых отметился одним забитым мячом и записал на свой счет четыре результативные передачи. Трудовой договор Денисова со «Спартаком» рассчитан до 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 3,5 миллиона евро.