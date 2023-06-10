Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в эксклюзивном комментарии для сетевого издания«Евро-Футбол.Ру» оценил идею расширения Российской премьер-лиги.

- Вы сказали, что «Енисей» в первом матче с «Факелом» показывал неплохой футбол. Вам не кажется, что теперь можно расширить РПЛ?

- А зачем? Где мы возьмём эти команды? «Торпедо» вошло и тут же вышло. У нас нет футболистов, которые могут качественно наполнить команды Первой лиги. У нас в стране нет стадионов, посмотрите на ту же «Аланию», её даже не допустили до стыковых матчей. Почему «Торпедо» вылетает? Потому что в клубе есть много организационных проблем. У нас в стране есть множество команд, которые растворились . «Тосно», «Тамбов», «Мордовия» - где они все? Был бы у нас переизбыток игроков, над идеей расширения можно было порассуждать. Отрыв «Зенита» от «Торпедо» огромен, какой же тут интерес? Наоборот надо делать так, чтобы поднять уровень нашего чемпионата, чтобы питерцы насколько раз играли со «Спартаком». Тогда мы сможем увидеть движение вперёд. Какой интерес наблюдать за «Торпедо»? Они всего одну победу одержали в чемпионате.

- Но в целом вы не против реформы чемпионата?

- Я думаю над разными вариантами. Один из них - после завершения традиционного чемпионата сводить между собой первую четвёрку лиги. Эти команды могут разыграть между собой какой-то трофей. И сразу народ повалит на стадионы. Мы должны подтянуть интерес к футболу. Просто играть без подтекста нет смысла. Где играть? На чём играть? Зачем играть?

- Вы говорите про разный уровень материального оснащения команд?

- Одни едут в ОАЭ, другие у себя на базе всю жизнь тренируются. У нас просто гигантский разрыв между возможностями клубов.