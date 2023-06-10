Галактионов: «Дзюба доказал всем, что является одним из лучших»

Наставник московского «Локомотива» Михаил Галактионов поделился мнением о нападающем команды Артёме Дзюбе. 34-летний форвард присоединился к «железнодорожникам» в феврале этого года.

«Это топ-игрок, который показал, доказал и продолжает доказывать всем, что он является одним из лучших игроков на сегодняшний день на своей позиции. Он очень помогает команде», - приводит слова специалиста издание «Чемпионат».

Напомним, что стороны недавно пролонгировали сотрудничество по схеме «1+1».

В минувшем сезоне чемпионата России Дзюба провел 11 поединков, в которых отметился восемью забитыми мячами и пятью результативными передачами.