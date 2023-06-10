«Пари НН» и «Родина» назвали составы на ответный стыковой матч

Тренерские штабы «Пари НН» и московской «Родины» определились со стартовыми составами команд на ответный стыковой поединок за право сыграть в следующем сезоне Российской премьер-лиги.
«Пари НН»: Нигматуллин, Александров, Каккоев, Гоцук, Стоцкий, Жигулёв, Севикян, Михайлов, Калинский, Рыбчинский, Сулейманов.
«Родина»: Айдаров, Плиев, Крижан, Байтуков, Фищенко, Уэсли, Дмитриев, Гордюшенко, Тимошенко, Колесниченко, Калмыков.
Матч начнется в 14:30 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция встречи пройдет на Liveresult.ru.
В первом матче нижегородцы одержали победу со счетом 3:0.
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