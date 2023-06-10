Газзаев рассказал, чего ждёт от суперфинала Кубка России

Экс-наставник московского ЦСКА Валерий Газзаев высказался о предстоящем суперфинале Кубка России, в котором «армейцы» встретятся с «Краснодаром».

«Никакой спокойной игры не будет, это cуперфинал Кубка России. Нас ждет напряженный матч. Обе команды будут играть исключительно на результат, никакой красоты футбола в таких матчах не бывает», - передает слова специалиста издание «Спорт-Экспресс».

Финальный поединок Кубка России состоится на стадионе «Лужники» в Москве. Начало встречи запланировано в 17:00 по московскому времени. Главным арбитром встречи назначен Владислав Безбородов.