Зайнутдинов назвал лучшего игрока сезона РПЛ

Хавбек московского ЦСКА Бактиёр Зайнутдинов назвал лучшего футболиста сезона в Российской премьер-лиге. Полузащитник «армейцев» выделил нападающего петербургского «Зенита» Малкома.
«Лучший игрок сезона - Малком», - приводятся слова Зайнутдинова на страницах издания «Чемпионат».
Малком стал лучшим бомбардиром сезона в Российской премьер-лиге. В минувшем розыгрыше чемпионата страны 26-летний бразильский форвард провел 27 матчей, записав на свой счет 23 забитых мяча (два – с пенальти) и семь результативных передач.
«Зенит» досрочно стал чемпионом, завоевав пятый титул подряд.
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