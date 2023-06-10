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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Зайнутдинов назвал лучшего игрока сезона РПЛ

10 Июня 2023 • 13:30 Комментировать

Хавбек московского ЦСКА Бактиёр Зайнутдинов назвал лучшего футболиста сезона в Российской премьер-лиге. Полузащитник «армейцев» выделил нападающего петербургского «Зенита» Малкома.

«Лучший игрок сезона - Малком», - приводятся слова Зайнутдинова на страницах издания «Чемпионат».

Малком стал лучшим бомбардиром сезона в Российской премьер-лиге. В минувшем розыгрыше чемпионата страны 26-летний бразильский форвард провел 27 матчей, записав на свой счет 23 забитых мяча (два – с пенальти) и семь результативных передач.

«Зенит» досрочно стал чемпионом, завоевав пятый титул подряд.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Зенит Бактиёр Зайнутдинов Малком Филипе
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