«Крылья Советов» выкупили игрока «Локомотива»

Самарские «Крылья Советов» выкупили у московского «Локомотива» права на хавбека Сергея Бабкина, выступавшего за команду в минувшем сезоне на правах аренды.

Как стало известно журналистам издания «Чемпионат», сумма сделки составила порядка 30 миллионов рублей. Бабкин находился в структуре «железнодорожников» с лета 2019 года.

В минувшем сезоне Российской премьер-лиги Сергей принял участие в 16 поединках, в которых отметился одним забитым мячом. Кроме того, на счету 20-летнего футболиста шесть проведенных матчей в Кубке России. В этом турнире защитник голевыми действиями не отметился.