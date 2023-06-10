В «Аяксе» отреагировали на новость о покупке Сперцяна

В амстердамском «Аяксе» прокомментировали информацию о том, что клуб сделал предложение по трансферу полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна.

«Мы не реагируем на слухи и будем сообщать о любых переходах только через пресс-релиз на наших официальных источниках», - приводятся слова пресс-службы нидерландского гранда на страницах «Спорт-Экспресса».

Сперцян является воспитанником академии «Краснодара». В минувшем розыгрыше Российской премьер-лиги полузащитник провел 28 поединков, в которых отметился десятью забитыми мячами (три - с пенальти) и 11 результативными передачами.