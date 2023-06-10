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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Щербаченко: «Спартак», ЦСКА, «Локомотив» и «Краснодар» способны прервать гегемонию «Зенита» в РПЛ» эксклюзив

10 Июня 2023 • 11:28 Комментировать

Бывший главный тренер и спортивный директор «Ротора» Фёдор Щербаченко в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым очертил контуры борьбы за чемпионство в следующем розыгрыше чемпионата России.

- Судя по качеству игры команды, по квалификации футболистов и тренерского штаба, в следующем чемпионате ЦСКА составит конкуренцию «Зениту». Для этого «армейцам» надо не потерять нынешний костяк и усилить две-три позиции, причём необязательно иностранцами. Хотя теперь можно не бояться подписывать контракты с легионерами, потому что ФИФА продлила возможность разрыва контрактов только для тех, кто заключал его раньше. Если говорить о зарубежном трансферном рынке, то приоритет сейчас наверняка будет отдаваться балканским, африканским и латиноамериканским странам.

Не надо сбрасывать со счетов и набравший ход «Краснодар», а также «Локомотив», который провёл весну очень прилично. Вместе с ЦСКА и «Спартаком» эти команды при удачной селекционной политике способны подключиться к борьбе за чемпионство и прервать гегемонию «Зенита». «Ростов» тоже может, если у него будет стабильное финансовое положение. Кроме «Спартака», во всех этих клубах сильны позиции главных тренеров, которые могут летом спокойно готовить свои команды к новому сезону. Про Абаскаля не могу с уверенностью сказать, что он останется в «Спартаке» хотя бы до зимы, – там всё возможно при плохом для него начале нового чемпионата.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Спартак Москва ЦСКА Москва Зенит Краснодар Фёдор Щербаченко Чемпионат России РПЛ
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