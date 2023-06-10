Зиньковский назвал причину, почему «Спартак» упустил второе место в РПЛ

Полузащитник столичного «Спартака» Антон Зиньоковский высказался о результате своей команды в минувшем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«100%, что результат в РПЛ мог быть лучше. Практически весь чемпионат были на втором месте. Во второй части теряли много очков по своей глупости. Из-за этого от нас ушли серебряные медали», - передает слова хавбека издание «Чемпионат».

По итогам сезона-2022/2023 подопечные Гильермо Абаскаля набрали 54 балла и финишировали на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России. Вторую позицию занял столичный ЦСКА, а чемпионом в пятый раз подряд стал петербургский «Зенит».