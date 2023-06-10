Личка: «В «Оренбурге» Писарский забил бы минимум 20 голов за сезон»

Наставник «Оренбурга» Марцел Личка поделился мнением об игре своего бывшего подопечного Владимира Писарского, ныне выступающего за самарские «Крылья Советов».

«Писарский ушел, потому что было хорошее предложение для него. Я бы был больше рад, если бы он остался до конца сезона. С нами бы он забил минимум 20 голов в сезоне. Я в этом уверен», - приводит слова специалиста издание «Спорт-Экспресс».

В завершившемся сезоне Российской премьер-лиги 27-летний нападающий провел 26 поединков, в которых отметился 14 забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.