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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Личка: «В «Оренбурге» Писарский забил бы минимум 20 голов за сезон»

10 Июня 2023 • 10:52 Комментировать

Наставник «Оренбурга» Марцел Личка поделился мнением об игре своего бывшего подопечного Владимира Писарского, ныне выступающего за самарские «Крылья Советов».

«Писарский ушел, потому что было хорошее предложение для него. Я бы был больше рад, если бы он остался до конца сезона. С нами бы он забил минимум 20 голов в сезоне. Я в этом уверен», - приводит слова специалиста издание «Спорт-Экспресс».

В завершившемся сезоне Российской премьер-лиги 27-летний нападающий провел 26 поединков, в которых отметился 14 забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Оренбург Марцел Личка Владимир Писарский
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