Чалов высказался об игре ЦСКА в Кубке России

Центрфорвард московского ЦСКА Фёдор Чалов высказался касательно выступления своей команды в Кубке России.

«У нас был принципиальный момент - не упасть в Путь регионов, где идут игры на вылет. В одном матче может произойти всё что угодно, а в двух встречах всё-таки больше закономерности, чем случайности», - приводятся слова нападающего на официальном сайте РФС.

Напомним, что «армейцы» вышли в суперфинал Кубка России. В решающем поединке турнира московский клуб встретится с «Краснодаром». Матч состоится на стадионе «Лужники» завтра, 11 июня. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени.