Пономарёв: «Промес - это дешёвое повидло»

Ветеран московского ЦСКА Владимир Пономарёв подверг критике нидерландского форварда Квинси Промеса, выступающего за «Спартак».

«Промес - это дешёвое повидло, пижон. Я вижу все по его манере игры и физиономии. Что африканцы, что южноамериканцы - все пижонистые. И этот то же самое. Выеживаются постоянно», - передает слова Владимира Legalbet.

В минувшем сезоне Промес стал лучшим бомбардиром «Спартака». Нападающий принял участие в 37 поединках во всех турнирах, записав на свой счет 25 забитых мячей и десять результативных передач. «Красно-белые» по итогам сезона заняли третье место.