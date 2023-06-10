Капелло: «Европейские скауты продолжают следить за игроками из РПЛ»

Экс-рулевой сборной России и ряда топ-клубов Фабио Капелло высказался о шансах футболистов из РПЛ продолжить карьеру в Европе.

«Возможны ли переходы российских игроков в Европу? Не знаю. Думаю, европейские скауты продолжают следить за игроками из РПЛ, это их работа», - передает слова итальянского специалиста издание «РБ Спорт».

На днях в СМИ появилась информация, что полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян может продолжить карьеру в чемпионате Нидерландов. В услугах 23-летнего футболиста заинтересован амстердамский «Аякс».

В минувшем сезоне РПЛ Сперцян провел 28 матчей, в которых отметился десятью голами и 11 результативными передачами.