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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Капелло: «Европейские скауты продолжают следить за игроками из РПЛ»

10 Июня 2023 • 09:46 Комментировать

Экс-рулевой сборной России и ряда топ-клубов Фабио Капелло высказался о шансах футболистов из РПЛ продолжить карьеру в Европе.

«Возможны ли переходы российских игроков в Европу? Не знаю. Думаю, европейские скауты продолжают следить за игроками из РПЛ, это их работа», - передает слова итальянского специалиста издание «РБ Спорт».

На днях в СМИ появилась информация, что полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян может продолжить карьеру в чемпионате Нидерландов. В услугах 23-летнего футболиста заинтересован амстердамский «Аякс».

В минувшем сезоне РПЛ Сперцян провел 28 матчей, в которых отметился десятью голами и 11 результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Фабио Капелло Краснодар Эдуард Сперцян
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