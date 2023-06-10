Дивеев: «Очень рад, что продлил контракт с ЦСКА»

Центральный защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев высказался касательно подписания нового трудового соглашения с «армейским» клубом.

«Очень рад, что продлил контракт с ЦСКА. Были тяжёлые и долгие переговоры, и, может быть, это как-то и сказывалось на моей игре, потому что эмоционально было тяжеловато. Сейчас очень рад», - приводит слова защитника пресс-служба столичного коллектива.

Новый трудовой договор Дивеева с «армейцами» рассчитан до середины 2028 года. В завершившемся сезоне Российской премьер-лиги защитник поучаствовал в 20 поединках, отметившись двумя забитыми мячами и одной результативной передачей.