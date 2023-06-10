Агент оценил перспективы Самошникова в «Локомотиве»

Известный агент Алексей Сафонов высказался касательно назревающего перехода защитника Ильи Самошникова в столичный «Локомотив».

«Перспективы в «Локомотиве»? В команде есть Сильянов, Ненахов, Тикнизян, Живоглядов. Но Илья сильнее их всех. Уверен, что в «Локомотив» его берут не на перспективу, а как готового мастера», - передает слова Сафонова издание «Татар-информ».

В минувшем сезоне Самошников выступал за казанский «Рубин». 25-летний защитник принял участие в 28 поединках Первой лиги, в которых отметился двумя забитыми мячами и получил пять желтых карточек.