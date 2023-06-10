Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент оценил перспективы Самошникова в «Локомотиве»

10 Июня 2023 • 07:59 Комментировать

Известный агент Алексей Сафонов высказался касательно назревающего перехода защитника Ильи Самошникова в столичный «Локомотив».

«Перспективы в «Локомотиве»? В команде есть Сильянов, Ненахов, Тикнизян, Живоглядов. Но Илья сильнее их всех. Уверен, что в «Локомотив» его берут не на перспективу, а как готового мастера», - передает слова Сафонова издание «Татар-информ».

В минувшем сезоне Самошников выступал за казанский «Рубин». 25-летний защитник принял участие в 28 поединках Первой лиги, в которых отметился двумя забитыми мячами и получил пять желтых карточек.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Алексей Сафонов Илья Самошников
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 10 Июня
07:59 · Россия. Премьер-лига
Агент оценил перспективы Самошникова в «Локомотиве»
07:53 · Россия. Премьер-лига
Бабаев высказался о новом контракте Дивеева
09 Июня
23:41 · Россия. Премьер-лига
Корнеев: «Цена на Сперцяна должна быть больше, чем девять миллионов»
23:16 · Россия. Премьер-лига
Агент Гюрлюка: «Мы не вели переговоров с «Зенитом»
23:12 · Кубок России
Деменко затруднился определить фаворита суперфинала Кубка России
22:37 · Россия. Премьер-лига
«Торпедо» продлило контракт с Ениным официально
22:28 · Россия. Премьер-лига
Цаллаговым интересуются в Турции и на Кипре слухи
22:18 · Россия. Премьер-лига
Экс-голкипер «Краснодара» Синицын планирует завершить карьеру
22:15 · Кубок России
Масалитин высказался перед Кубком России
22:04 · Россия. Премьер-лига
​«Факел» - «Енисей»: прогноз на ответный стыковой матч за место в РПЛ – 10 июня 2023
21:57 · Кубок России
Чалов назвал сложнейшего соперника для ЦСКА в Кубке России
21:46 · Россия. Премьер-лига
​«Пари НН» - «Родина»: прогноз на ответный стыковой матч за место в РПЛ – 10 июня 2023
21:03 · Россия. Премьер-лига
Кузнецов — о Дивееве: «Сейчас спроса нет — продлил контракт с ЦСКА»
20:28 · Россия. Премьер-лига
​Глушаков может стать тренером «Спартака» в ближайшие 10 лет – первый тренер игрока
20:24 · Россия. Премьер-лига
Евгений Чернов, скорее всего, перейдёт в «Ростов» на постоянной основе
Все новости
Рекомендуем