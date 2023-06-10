Бабаев высказался о новом контракте Дивеева

Гендиректор московского ЦСКА Роман Бабаев высказался касательно подписания нового трудового соглашения с защитником Игорем Дивеевым.

«Рады, что эта длинная эпопея завершилась, и завершилась благополучно. Игорь с нами продлил контракт до 2028 года. Нам очень важно, чтобы футболисты такого уровня оставались в команде», - передает слова руководителя пресс-служба столичного клуба.

Напомним, что Дивеев защищает цвета «армейского» коллектива с 2019 года. В минувшем сезоне Российской премьер-лиги 23-летний футболист провел 20 поединков, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей.