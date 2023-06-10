Что повлияло на Сычевого сменить фамилию на Писарский

Владимир Сычевой из «Оренбурга» – самое яркое открытие футбольной осени 2022 года – официально объявил о смене фамилии. Сетевое издание «Евро-Футбол».Ру разбирается, почему игрок решил сменить фамилию.

Уже после второго тура чемпионата РПЛ-2022/23, в котором «Оренбург» на своём стадионе в поселке Ростоши уверенно разделался с екатеринбургским «Уралом», который тогда ещё возглавлял Игорь Шалимов, а сам Владимир стал автором трёх забитых голов, прошла информация о том, что не стоит путать Сычевого с Дмитрием Сычёвым. Разница в ударении на гласную и практически аналогичное написание фамилий наталкивало на сравнения. Сам Владимир заявил, что желает, чтобы на спине была написана фамилия Писарский, и чтобы все это видели.

Отчим по фамилии Писарский

Поменять фамилию пришлось не из-за аналогий с экс-форвардом столичного «Спартака» и «Локомотива». Болельщики со стажем, конечно, помнят, как восходила на небосклоне звезда из сибирского города с населением более миллиона жителей – Омска. В июне 2002 года, после дебюта на чемпионате мира в Японии и Корее, по результатам заключительной игры в группе, когда «проклятые» бельгийцы в очередной раз встали на пути нашей сборной (первый был в 1986-м, в Мексике). Тогда сборная из центра Европы ещё не снискала высоких мест в рейтингах ФИФА и УЕФА. Слезы 18-летнего Сычевого после второго поражения на турнире и стремительный уход со скамейки запасных главного тренера сборной – Олега Ивановича Романцева стали своеобразным символом для российской сборной на том мундиале.

Фамилия Писарский принадлежит отчиму нашего героя. Именно в его честь добившийся признания футболист решил поменять свою фамилию. Ещё раз, уже во время чемпионата, а точнее 15 октября, по ходу встречи на «ВТБ Арена» Владимир показал любовь к родителям. В матче с «Динамо» Сычевой отличился дважды. После первого гола показал футболку, на которой было написано «Мама, папа, я вас люблю». На спине была фамилия Писарский. С раннего детства отчим вместе с мамой воспитывал Владимира, который считал его родным папой. Именно родители воспитали и привили качество быть самостоятельным по жизни. Как вспоминал один из первых тренеров, уже в 13 лет после поездки на выходные домой, Володька нажарил оладушек и привёз их, чтобы угостить ребят. Мог сам подшить брюки…

Футболисты, сменившие фамилии

Сычевой не единственный игрок, которому довелось поменять фамилию или имя. В таблице ниже представлен перечень игроков, которым пришлось это сделать по тем или иным обстоятельствам.

До После Клуб Год Амплуа Омари Осипов Омари Тетрадзе «Динамо» Тбилиси, «Динамо» Москва, «Алания» 1987 Защитник Вадим Винокуров Вадим Деонас «Арсенал», Тула «Торпедо-ЗИЛ» 2003 Вратарь Дмитрий Димитриади Дмитрий Гончаров «Искра» Смоленск, СКА Хабаровск, «Шинник» Ярославль, «Спартак» Нальчик 1968 Нападающий Сергей Ибадуллаев Сергей Горбачёв «Памир» 1992 Защитник

8 июня официально стал Писарским

На исходе первой летней недели нападающий самарского клуба «Крылья Советов» Владимир Сычевой получил документ, подтверждающий смену фамилии и отчества. Официально он стал Владимиром Васильевичем Писарским. Вероятно, этот шаг поможет форварду в новом сезоне начать забивать, как прежде. Напомним, что вторую часть сезона футболист играл с фамилией на футболке - Писарский. И именно после этого нападающий «Крыльев Советов» ни разу не отличился в РПЛ во второй части сезона.

Константин Лицин