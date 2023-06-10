Кто станет обладателем «Золотого мяча» – 2023

Появилась новость о вручении престижной индивидуальной футбольной премии «Золотой мяч». Дата вручения награды – 30 октября, а 6 сентября появится список претендентов. В этой статье поразмышляем о том, кто выиграет эту премию в текущем году, и вспомним, кому она доставалась ранее. Сетевое издание «Евро-Футбол».Ру рассказывает, кто в этом году претендует на награду.

Начали в 1956 году

Впервые «Золотой мяч» был вручён в 1956 году. Получил его форвард «Блэкпула» и сборной Англии Стэнли Мэтьюз. С тех пор премия вручалась ежегодно, а в 2010 году France Football и ФИФА стали вручать единую награду. Длилось это ровно шесть лет, а затем вновь разошлись по «разным берегам». В итоге «Золотой мяч» от France Football стал более значимой наградой, которая вручается до сих пор в футболе.

Без Пеле и Марадоны

Если вы посмотрите на список победителей «Золотого мяча», то не увидите в нём Пеле и Марадоны. Причина достаточно проста. Изначально журналисты могли голосовать только за европейских игроков, выступающих за европейские клубы. С 1995 года награду мог получить игрок любой национальной сборной, но важно, чтобы он выступал за европейский клуб. Это сразу же позволило выиграть награду Джорджу Веа – нынешнему президенту Либерии, а в ту пору игроку «Милана». Спустя два года награду выиграл бразилец Роналдо из «Интера», а в 1999-м лучшим стал Ривалдо из «Барселоны». В 2007-м область лауреатов вновь расширилась. С этого момента любой игрок мира мог претендовать на награду. Если бы изначальные правила не менялись, то Месси открыл бы дорогу Криштиану Роналду к двукратному обладанию наградой.

Кто голосует

Изначально победителя награды «Золотой мяч» по версии France Football выбирали 52 журналиста. В настоящее время их количество расшили до 96. Впоследствии право отдать свой голос получили тренеры и капитаны национальных сборных. Нередко представители экзотичных стран голосовали за своих партнёров. Но правила есть правила. Да, лучшего всё равно выберет большинство, тем более что каждый голосует за трёх претендентов на победу.

Рекордсмены

Первый рекорд поставил «Реал» Мадрид. Два форварда «сливочных» – Раймон Копа и Альфредо Ди Стефано (дважды) – три года подряд, с 1957-го по 1959-й, выигрывали звание лучшего футболиста по версии France Football. Испанец Луис Суарес стал первым полузащитником – победителем премии «Золотой мяч». Случилось это в 1960 году. Первый и единственный раз звание лучшего футболиста досталось голкиперу в 1963-м: Лев Яшин до сих пор главная гордость отечественного футбола в вопросе личных премий. Первым защитником, обладателем престижной награды, стал немец Франц Беккенбауэр. Отметим, что пять игроков сборной Германии (Герд Мюллер, Франц Беккенбауэр – дважды, Карл-Хайнц Румменигге – дважды, Лотар Маттеус, Маттиас Заммер) семь раз выигрывали премию France Football, что является рекордом. По количеству побед с ними могут потягаться Нидерланды (Йохан Кройф – трижды, Рууд Гуллит, Марко ван Бастен – трижды), а по количеству человек впереди Италия (Омар Сивори, Джанни Ривера, Паоло Росси, Роберто Баджо, Фабио Каннаваро).

Все эти рекорды идут в зачёт без учёта пары великих инопланетян – Месси и Криштиану Роналду на двоих выиграли 12 наград: семь у аргентинца, пять у португальца. Поэтому в этом вопросе они не досягаемы. Из ближайших преследователей Мишель Платини, нидерландские игроки Йохан Кройф и Марко ван Бастен по три раза завоёвывали «Золотой мяч».

Кто выиграет «Золотой мяч» – 2023

Бесспорно, главный претендент – Лионель Месси. Имя аргентинца не сходит с полос СМИ в последнее время. Но только это связано с предстоящей сменой клубной прописки. Сам же аргентинец сделал нечто большее, чтобы стать восьмикратным обладателем награды. Он стал чемпионом мира. С другой стороны, на клубном уровне – только победа в чемпионате Франции. И это повышает шансы на итоговый успех у норвежца Эрлинга Холанга. Новоиспечённый чемпион Англии, обладатель Кубка этой страны, может сегодня оформить требл, добившись победы в Лиге чемпионов. Номер три в списке претендентов на «Золотой мяч» в 2023 году – бразилец Винисиус из «Реала». Куда уж без игроков «сливочных»! Но для победы форварду мадридского клуба нужны трофеи, а у клуба в этом году с ними всё плохо. Если вы хотите рискнуть, то можно сделать ставку (которая почти в сто раз увеличит ваше состояние), что обладателем «Золотого мяча» станет француз Мбаппе. Хет-трик в финале чемпионата мира и звание лучшего бомбардира мундиаля. Почему бы и нет? Но эксперты не считают потенциальный успех Мбаппе чем-то из области фантастики.

Вручение самой престижной персональной награды в футболе состоится 30 октября. Но уже сейчас начинают разгораться споры о том, кто же сможет заполучить столь желанный приз. Делитесь вашими мнениями по этому поводу в комментариях.

Константин Лицин