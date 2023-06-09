Корнеев: «Цена на Сперцяна должна быть больше, чем девять миллионов»

Бывший тренер сборной России Игорь Корнеев поделился мыслями о предложении «Аякса» «Краснодару» по Эдуарду Сперцяну. Амстердамцы предложили за молодого армянина «быкам» сумму в 9 млн евро.

«9 млн евро? Неразумная сумма, она должна быть больше!», - поделился Корнеев с Metaratings.

Также Корнеев считает возможный переход в «Аякс» для Сперцяна не лучшим вариантом продолжения карьеры.

«Аякс» в последнее время превратился в среднюю команду, клуб находится в периоде перезагрузок», - пояснил эксперт.

Напомним, что текущий футбольный сезон для «Краснодара» продолжается и Сперцян вместе со своей командой может стать обладателем Кубка России, если в матче Суперфинала турнира «быки» обыграют ЦСКА.

Отметим, что авторитетный портал Transfermarkt оценивает армянского игрока также в 9 млн евро.