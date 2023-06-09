Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Корнеев: «Цена на Сперцяна должна быть больше, чем девять миллионов»

09 Июня 2023 • 23:41 Комментировать

Бывший тренер сборной России Игорь Корнеев поделился мыслями о предложении «Аякса» «Краснодару» по Эдуарду Сперцяну. Амстердамцы предложили за молодого армянина «быкам» сумму в 9 млн евро.

«9 млн евро? Неразумная сумма, она должна быть больше!», - поделился Корнеев с Metaratings.

Также Корнеев считает возможный переход в «Аякс» для Сперцяна не лучшим вариантом продолжения карьеры.

«Аякс» в последнее время превратился в среднюю команду, клуб находится в периоде перезагрузок», - пояснил эксперт.

Напомним, что текущий футбольный сезон для «Краснодара» продолжается и Сперцян вместе со своей командой может стать обладателем Кубка России, если в матче Суперфинала турнира «быки» обыграют ЦСКА.

Отметим, что авторитетный портал Transfermarkt оценивает армянского игрока также в 9 млн евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Аякс Краснодар Игорь Корнеев Эдуард Сперцян трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
09 Июня
23:41 · Россия. Премьер-лига
Корнеев: «Цена на Сперцяна должна быть больше, чем девять миллионов»
23:16 · Россия. Премьер-лига
Агент Гюрлюка: «Мы не вели переговоров с «Зенитом»
23:12 · Кубок России
Деменко затруднился определить фаворита суперфинала Кубка России
22:37 · Россия. Премьер-лига
«Торпедо» продлило контракт с Ениным официально
22:28 · Россия. Премьер-лига
Цаллаговым интересуются в Турции и на Кипре слухи
22:18 · Россия. Премьер-лига
Экс-голкипер «Краснодара» Синицын планирует завершить карьеру
22:15 · Кубок России
Масалитин высказался перед Кубком России
22:04 · Россия. Премьер-лига
​«Факел» - «Енисей»: прогноз на ответный стыковой матч за место в РПЛ – 10 июня 2023
21:57 · Кубок России
Чалов назвал сложнейшего соперника для ЦСКА в Кубке России
21:46 · Россия. Премьер-лига
​«Пари НН» - «Родина»: прогноз на ответный стыковой матч за место в РПЛ – 10 июня 2023
21:03 · Россия. Премьер-лига
Кузнецов — о Дивееве: «Сейчас спроса нет — продлил контракт с ЦСКА»
20:28 · Россия. Премьер-лига
​Глушаков может стать тренером «Спартака» в ближайшие 10 лет – первый тренер игрока
20:24 · Россия. Премьер-лига
Евгений Чернов, скорее всего, перейдёт в «Ростов» на постоянной основе
20:18 · Россия. Премьер-лига
​Объявлены составы на ретро-матч «Зенита» и сборной России
20:05 · Россия. Премьер-лига
Агент Дивеева — о новом контракте с ЦСКА: Пока мы хотим остаться в России
Все новости
Рекомендуем