Полузащитник столичного «Торпедо» Иван Енин подписал новый контракт с «автозаводцами». Как сообщает официальный сайт клуба, новое трудовое соглашение россиянина с клубом будет действовать до конца сезона-2024/25.

Енин – один из игроков основы «Торпедо», в текущем сезоне на его счету 27 проведённых матчей в форме клуба, в них ему удалось отметиться двумя голевыми передачами. Всего в московской команде футболист числится с 2021 года.

Напомним, что «Торпедо» стало главным неудачником текущего сезона в РПЛ – команда покинула элиту российского футбола с последнего, 16 места турнирной таблицы, набрав всего лишь 13 баллов.

Енин: «Мы верим в наше возвращение в РПЛ»