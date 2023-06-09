«Не знаю, что от него ожидать, наверное, интимные фото с Черчесовым!»: как соцсети отреагировали на слив интимных видео Дзюбы

Нападающий московского «Локомотива» Артём Дзюба спустя два с половиной года снова попал в скандал со своими интимными видео, которые были слиты в Интернет. Сетевое издание «Евро-Футбол».Ру промониторило соцсети, чтобы узнать реакцию болельщиков на очередной скандал вокруг Дзюбы.

9 июня был опубликован второй эпизод с участием нападающего «Локомотива» в «постельной сцене». На этот раз видео не стало резонансным, так как после первого видео, случившегося осенью 2020 года, было сказано многое.

После публикации очередных видео с пометкой 18+ сам Дзюба вышел на связь в своём телеграм-канале и признался, что ему угрожали и вымогали деньги. Как можно догадаться, Артём проигнорировал требование злоумышленников, за что видео и слили в сеть.

Прошёл день, самое время посмотреть, как отреагировали пользователи «всемирной паутины» на видео с участием нападающего «Локомотива».

Олег И.: «Яйцами не тряси перед всей страной, и вымогать не будут».

Sergey G.: «Классно, когда есть такие футболисты у нас в стране, зато не скучно)».

Серёга П.: «Мир был бы серым)».

Дмитрий В.: «Золотые руки».

Макс П.: «Делай на здоровье. Главное, пользу команде приноси».

Vasily K.: «Ручная легенда».

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Николай Т.: «... И пошёл записывать новый видос... Где уже ему сели на лицо».

Дмитрий В.: «В принципе, в «Зените» и не такому научат».

Андрей Г.: «Спартаковская школа у него».

Дмитрий В.: «Школа-то «Спартака», а вот таким он начал заниматься в «Зените».

Лег Т.: «Никто из них даже не предполагает, что однажды злоумышленники могут слить и вашу личную жизнь».

Евгений Ю.: «Ещё на Соболя что-то гонят!».

Дмитрий Т.: «Я не понимаю, почему после первого раза не просто не почистил облако, а продолжил заливать в него эту дичь? Или его телки сливают его видосы за бабки? С обычного телефона невозможно так сливать постоянно».

Надежда П.: «РПЛ превратилось в сообщество интим».

Александр И.: «Опять спалился, но что естественно, то не безобразно».

Дмитрий Ж.: «После футбола пускай идёт в порно сниматься, человек с фантазией, с деньгами и без комплексов».

Небур Л.: «Никому не дано права судить кого-либо. Ищите у себя в шкафах скелетов».

Никита Г.: «Выложив это, Дзюбу только национальным героем сделали».

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Андрей В.: «Голы забивает, команду встряхнул, ну и хорошо! Всё остальное – личное дело! У многих футболистов по всему миру причуды еще хуже!!! Артём, забивай голы, только не в свои ворота!!!».

Михаил Н.: «Теперь это проблемы «Локомотива», жаль, контракт уже подписал, можно было сэкономить».

Сергей Г.: «Здороваться, а про себя думать, куда он мог этими руками залезть».

Александр И.: «Вот пора им зп 17 в месяц делать. И посмотрим, как у них будет получается такое видео снимать».

Евгений Н.: «Кому вообще не плевать на подобные видео? Все этим занимаются, а кто это отрицает – занимается этим в 2 раза больше».

Николай В.: «Все мужики этим грешат... чтобы не болело ничего... Вам не понять, у вас яйца не болели никогда».

Гарри Г.: «Никто не отрицает, что это норма для парня. Но как это делает взрослый, успешный, богатый, человек, снимая на видео и говоря такие слова, – это мерзость».

Петр А.: «Рукаку».

M.: «Не знаю, что от Дзюбы в следующий раз ожидать, наверное, интимной фотки с Черчесовым!».

Гайя Л.: «Никого не убил, табуреткой не избил. Все остальное – мелочи. Всё, чем занимался Дзюба на видео, его хейтеры ежедневно занимаются, и не по разу».

Milosh K.: «Дзюба – олицетворение российского футбола».

Кирилл В.: «А любовница у него левая или правая?».

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Игрок Возраст Команда Голы Передачи Артём Дзюба 34 «Локомотив» 8 5

Кирилл Иванцов